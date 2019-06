Le SPVM tente de retracer deux suspects impliqués dans des voies de fait

Le 18 février dernier, un chauffeur de la STM subissait des voies de fait de la part de deux suspects vers 17h45, à l'extérieur d'un magasin situé sur le boulevard Côte-Vertu, dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Près de quatre mois plus tard, le Service de police de la Ville de Montréal demande la collaboration du public pour localiser le duo d'agresseurs.

Les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Ouest du SPVM tentent d'identifier deux suspects liés à ce cas de voies de fait. Au terme de cette agression, la victime a dû être transportée à l'hôpital pour soigner des blessures subies à la suite de violents coups de poing à la tête et au ventre.

Le SPVM tente de retrouver des témoins qui permettraient d'identifier et de localiser ces suspects âgés d'environ 22 ans. Le premier suspect est un homme à la stature mince, mesurant environ 5'11" (180 cm) et pesant environ 73 kg. Il portait un jeans bleu, un manteau imperméable de couleur foncé et parle français. Le deuxième suspect est un homme d'environ 70-75 kg, à la stature mince et il parle français.