231 constats d'infractions délivrés lors d'une opération régionale concertée

Le 20 juin, les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une opération régionale concertée, dans le district Sud, en matière de sécurité routière. Au total, ce sont 597 interceptions effectués dont 231 constats d’infractions signifiés pour diverses infractions.

Simultanément en Montérégie, en Estrie et au Centre-du-Québec, les policiers étaient présents à plusieurs endroits ciblés afin d’intervenir auprès des usagers dont le comportement ou les véhicules n’étaient pas conformes au Code de la sécurité routière.

La visibilité policière de ce type d’opération a également pour but d’amener les automobilistes à l’autorégulation de leur comportement, afin de contribuer à l’amélioration du bilan routier.

Soulignons la mobilisation des officiers du district Sud ainsi que des responsables d’unité pour la réalisation de cette opération, en plus de différents partenaires, dont : les services de police des villes de Sherbrooke, Bromont, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Mercier, ainsi que les régies intermunicipales de police de Roussillon et de Memphrémagog, Contrôle routier Québec, les patrouilleurs de soutien aux MRC ainsi que les policiers-motards de la Sûreté du Québec.

D’autres opérations similaires sont à venir au cours des prochaines semaines.