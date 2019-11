Perquisition visant des stupéfiants à Marieville: saisie de 80 g de cannabis

Une perquisition menée depuis hier a conduit à l'arrestation d'un homme, qui comparaît aujourd'hui devant la justice.

Hier midi, des enquêteurs et des patrouilleurs du poste de la MRC Rouville ont réalisé une perquisition visant les stupéfiants dans un logement du chemin Chambly, à Marieville. Sur place, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 62 ans pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Il est actuellement détenu et comparait aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Hyacinthe. Un policier maître-chien participe également à cette opération. Cette enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite de l’utilisation de différentes techniques d’enquête.

Saisie de 80 g de cocaïne et de métamphétamine

Les policiers ont saisi un peu plus de 80 grammes de cocaïne, plus de 80 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine, environ 250 grammes de cannabis, plus de 2600 $, une arme prohibée, un appareil téléphonique et des cigarettes de contrebande.

Le suspect comparaitra cet avant-midi au Palais de justice de Saint-Hyacinthe.