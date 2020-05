Violences conjugales : le rapport d'investigation sur la mort de Daphné Huard-Boudreault dévoilé

Afin de protéger la vie humaine et d’éviter des décès comme celui de Mme Huard-Boudreault, Me Gamache formule les recommandations suivantes : À la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent : d’élaborer des ateliers de formation continue auprès des policiers concernant les comportements qui caractérisent les cycles de la violence conjugale pour mieux en détecter tous les signes avant-coureurs possibles;

d’effectuer des sessions de sensibilisation auprès des policiers concernant les vécus et les émotions des victimes de violence conjugale lorsqu’elles sont confrontées à cette réalité. Au ministère de la Sécurité publique : de porter son prochain mandat d’inspection sur le traitement des dossiers de violence conjugale pour s’assurer que tous les corps de police de chaque région administrative du Québec traitent adéquatement ces dossiers et utilisent tous les outils du Guide de pratique policière (GPP) à leur disposition pour identifier les risques d’agression et d’homicide lors de tout signalement impliquant de la violence conjugale;

d’évaluer l’opportunité d’insérer au GPP une section concernant les situations où une victime se présente au poste de police pour s’informer de ses droits et obtenir des conseils pour ainsi permettre aux policiers de revoir leurs pratiques internes et les adapter, au besoin, pour sensibiliser les victimes aux dangers potentiels auxquels elles s’exposent et à l’utilité d’avoir recours à un accompagnement des policiers de façon préventive. Au Secrétariat à la condition féminine, au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au ministère de la Santé et des Services sociaux : de procéder à une campagne de sensibilisation et de promotion des rapports égalitaires dans les relations et d’étendre spécifiquement cette campagne, en l’adaptant à tous les élèves de la province de niveau d’enseignement secondaire.