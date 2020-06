Collision à Sainte-Pie: une femme dans un état grave

Ce lundi vers 9h15, les services d'urgence ont été avisés d'une collision impliquant un véhicule et une camionnette, survenue sur le 3e rang de Milton, à Ste-Pie.



Selon les premières informations, la conductrice du véhicule automobile, seule à bord, sortait d'une entrée privée. Elle a été percutée par une camionnette qui circulait sur le 3e rang. Suite à l'impact, le véhicule automobile s'est retrouvé dans le fossé, renversé sur le côté. La conductrice a subi des blessures graves et a été transportée vers un centre hospitalier où l'on craint actuellement pour sa vie.



En ce qui concerne le conducteur de la camionnette, il a été transporté au centre hospitalier par mesure préventive.



Le 3e rang de Milton est fermé pour une durée indéterminée (entre la route 137 et la rue des Tilleuls), afin d'enquêter les circonstances de la collision.