Un quadragénaire arrêté lors du démantèlement d'un réseau de stupéfiants

Un homme de 44 ans de Noyan a été arrêté hier par la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) Montérégie en lien avec le démantèlement d'un réseau de trafiquants. Son arrestation est survenue lors d'une opération policière menée le 16 décembre dans quatre résidences situées à Noyan et à Saint-Bernard-de-Lacolle.

L'enquête a démontré que le réseau de trafiquants effectuaient, de la livraison de colis à l’aide de drones à l’intérieur des enceintes de centres de détention du Québec. Cette opération est le résultat d’une enquête initiée il y a quelques mois par le Service de police de Sherbrooke à la suite d’une saisie de drone à proximité du centre de détention de Sherbrooke.

Les perquisitions réalisée sur des propriétés de Noyan et Saint-Bernard-de- Lacolle ont permis la saisie de :

- Huit drones;

- 20 téléphones cellulaires;

- Plus de 5 kg de cannabis illicite;

- Plus de 2 300 comprimés (méthamphétamine et autres);

- Près de 1.5 kg de tabac;

- De la cocaïne et du haschich;

- Ainsi que divers autres items reliés au trafic de stupéfiants ou dont la possession est interdite en milieu carcéral.

Le suspect arrêté comparaitra ultérieurement pour faire face à différentes accusations, dont trafic de stupéfiants, complot, introduction par effraction et méfait.

L’enquête tend à démontrer que ce dernier pourrait être relié à plusieurs livraisons de colis illégaux dans des centres de détention de Sherbrooke, de Drummondville, de Cowansville, de Sorel et de Montréal.



Cette opération, réalisée avec la participation du Service de police de Sherbrooke et du Service de police de la Ville de Montréal, a mobilisé une quarantaine de policiers de la DECCO Montérégie ainsi que des MRC des Jardins-de-Napierville et du Haut-Richelieu de la Sûreté du Québec.

Le groupe tactique d’intervention, un maître-chien et le Service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec ont également contribué à cette opération.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.