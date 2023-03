Statistique Canada: les dépenses pour la police ont augmenté de 12 % en un an au pays

Les dépenses de fonctionnement des services de police au Canada ont bondi de 12 % en 2021-2022 par rapport à l’année précédente, selon ce que rapporte Statistique Canada.

L’agence fédérale précise dans des données publiées lundi qu’en 2021-2022, les dépenses de fonctionnement totales de l'ensemble des services de police au Canada se sont élevées à 18,5 milliards $, en dollars courants. Ces dépenses comprenaient les traitements et salaires (67 %), les avantages sociaux (17 %) et les autres dépenses de fonctionnement (16 %).

En tenant compte de l'inflation, les dépenses de fonctionnement totales des services de police se sont élevées à 342 $ par habitant en 2021-2022 au Canada, 8 % de plus qu’à la période précédente.

Une raison importante citée par Statistique Canada pour expliquer ces hausses est la mise en place de la première convention collective pour les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les paies rétroactives, l'augmentation des salaires et les dépenses liées au régime d'avantages sociaux des employés ont entraîné une hausse des dépenses de fonctionnement totales.

Par ailleurs, le taux de policiers enregistré en 2022 au Canada a poursuivi sa tendance à la baisse amorcée il y a plus d'une décennie.

Statistique Canada révèle que l’année dernière, il y avait au pays 181 policiers et policières pour 100 000 habitants, soit 1 % de moins qu’en 2021. Même si le 15 mai 2022, il y avait 406 policiers de plus qu’à pareille date en 2021, soit 70 566, la croissance encore plus rapide de la population canadienne a mené à un taux plus bas de policiers.

L’agence fédérale a par ailleurs observé que la représentation des femmes dans l’effectif policier est en constante croissance depuis 1986. Cette année-là, les femmes représentaient un peu moins de 4 % de l'effectif policier total, tandis qu'en l’an dernier, 23 % du nombre total de policiers assermentés étaient des femmes.

L’an dernier, il y avait 16 008 policières au Canada.

D’autre part, selon les données du Recensement de la population de 2021, la population racisée représentait 26,5 % de la population du Canada. Un an plus tard, parmi les services de police pour lesquels ces renseignements étaient disponibles, 8 % de l'ensemble des policiers et 14 % des recrues au Canada étaient des personnes racisées. À la Gendarmerie royale du Canada, les policiers racisés représentaient 13 % de l'effectif policier; cette proportion s'élevait à 7 % au sein des services de police municipaux.

Entre-temps, l’an dernier, 4 % des policiers ont déclaré être des Autochtones et 4 % ont dit être des recrues.

