Le Syndicat des travailleurs des postes publie son bulletin préélectoral des partis

À l'approche du déclenchement des élections fédérales, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a révisé son bulletin des partis politiques, accordant de bonnes notes au NPD, au Bloc québécois et au Parti vert.

Par leurs interventions et par leurs votes aux Communes, ces partis politiques ont défendu les droits des travailleurs et ont fait la promotion d'un service postal public et accessible, fait valoir le STTP dans son bulletin mis à jour.

Par contre, le syndicat y critique sévèrement le Parti libéral du Canada pour avoir «bafoué les droits fondamentaux» des travailleurs des Postes, avec l'intervention du ministre du Travail et de l'Emploi, Steven MacKinnon, ayant mis fin à la grève légale des 55 000 syndiqués, en décembre dernier.

Le STTP reproche aussi au Parti libéral du Canada de lui avoir imposé une commission d'enquête sur les relations de travail à Postes Canada.

Quant au Parti conservateur, le syndicat juge qu'il «continue de prouver que la cause des travailleurs n'est pas la leur». Il lui reproche aussi de miser sur des compressions et des reculs dans les services publics pour équilibrer le budget.

Le syndicat base aussi son évaluation sur des critères comme la position des partis politiques face au maintien des bureaux de poste ruraux, leur position face à la sauvegarde des régimes de retraite et la diversification des activités des services postaux.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne