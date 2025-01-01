La course solidaire pour remplacer Gabriel Nadeau-Dubois est lancée

La course solidaire pour élire la personne qui va succéder à Gabriel Nadeau-Dubois est officiellement lancée vendredi.

En ce moment, cinq candidats sont sur la ligne de départ, selon le site d’Élections Québec. Il s’agit des députés Sol Zanetti et Etienne Grandmont, de l’ancien Directeur régional de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Yv Bonnier Viger et des militants Geru Schneider et Laurie Grand-Maison Lévesque.

En vertu des statuts de Québec solidaire (QS), qui ont été mis à jour récemment, toute personne membre – et pas seulement les hommes – peut se présenter dans cette course.

En effet, QS précise uniquement dans sa Politique d’élections interne que «un des deux postes est réservé à une femme». En théorie, QS pourrait donc avoir deux porte-parole féminines, car l’autre poste est pourvu par la députée Ruba Ghazal.

C’est la raison pour laquelle Laurie Grand-Maison Lévesque a pu déposer sa candidature.

Les candidats doivent recueillir 500 signatures et faire un dépôt de 10 000 $ d’ici le 14 septembre pour être officiellement dans la course.

Les aspirants porte-parole pourront dépenser jusqu’à un maximum de 60 000 $.

S’ils souhaitent avoir le droit de vote à l’élection, les partisans de QS auront jusqu’au 9 octobre pour devenir membres du parti.

C’est actuellement le député de Saint-Henri–Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, qui occupe le poste de porte-parole par intérim.

Le successeur de Gabriel Nadeau-Dubois sera connu le 8 novembre prochain lors d’un congrès du parti.

L’issue de cette course sera déterminante pour QS.

Les deux dernières années ont été difficiles pour le parti de gauche, notamment avec la sortie du livre coup de poing de l’ex-députée Catherine Dorion et la démission d’Émilise Lessard-Therrien quelques mois seulement après avoir été élue porte-parole du parti.

Les deux femmes ont critiqué le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. Ce dernier a annoncé son départ en mars dernier, affirmant avoir été «usé» par les crises qui ont secoué son parti.

QS a aussi été secoué par la controverse déclenchée par le député solidaire de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, qui a affirmé qu’il voyait «tous les jours» à l’Assemblée nationale «la construction de cet Autre» dont la culture «serait dangereuse ou inférieure».

Les solidaires ont fait un score famélique lors de la partielle dans Arthabaska qui s’est déroulée lundi. La candidate Pascale Fortin a obtenu un maigre 1,5 %. En 2022, elle avait réussi à obtenir 9 % et à dépasser les libéraux.

Selon l’agrégateur de sondages Qc125, QS se retrouve en cinquième place avec seulement 10 % des intentions de vote. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, la formation politique pourrait perdre la moitié de sa députation.

Les prochaines élections auront lieu en octobre 2026.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne