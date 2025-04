Ouverture de la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic

Le juge Denis Gallant a prononcé la déclaration d'ouverture de la commission Gallant chargée d'enquêter sur les déboires du virage numérique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), vendredi matin à Montréal.

«Rien ne saura arrêter la poursuite de cette mission, nous découvrirons la vérité», et ce, «peu importe qui sont les parties impliquées», a déclaré le commissaire Denis Gallant, lors du premier jour de la «Commission d’enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l’assurance automobile».

Au cours des prochains mois, Denis Gallant tentera de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

Le virage numérique raté de la SAAQ a provoqué en 2023 de longues files d'attente devant les succursales et coûté 500 millions $ de plus que prévu, pour un total qui dépassera le 1,1 milliard $ en 2027, selon la vérificatrice générale.

La commission a le mandat d’enquêter sur «les causes et circonstances des problèmes de gestion et de réalisation du programme CASA», qui inclut l'instauration de la plateforme SAAQclic.

Il doit également enquêter sur «le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la Société de l’assurance automobile du Québec, de même que des ministères concernés, des problèmes de gestion relevés par la Vérificatrice générale du Québec», Guylaine Leclerc.

Apparence de conflit d'intérêts

Depuis la nomination du juge Gallant, les trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale jettent le doute sur son impartialité en raison de ses liens avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Celle-ci était procureure en chef à la Commission Charbonneau, qui portait, il y a quelques années, sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.

Son adjoint à l'époque était l'actuel président de la commission d'enquête sur SAAQclic, Denis Gallant.

Celui-ci s'engage à limiter ses échanges avec les témoins qu'il connaît.

Il a indiqué qu’il rencontrera les témoins seulement lorsqu'ils s'adresseront à la commission devant public.

Denis Galant a expliqué vendredi qu'il a «ordonné à tous les membres de la commission de déclarer sans délai tous lien passés ou présents» avec les témoins.

«Notre commission sera guidée par les principes de transparence et d'intégrité», a indiqué le juge Gallant en promettant de «retourner toutes les pierres» pour permettre à la population de découvrir la vérité.

Simon Tremblay, qui était procureur en chef adjoint à la Commission Charbonneau, agira comme procureur en chef de la Commission Galant.

L'équipe d'enquête de la commission est composée d'une quinzaine d'experts, tout comme l'équipe juridique.

L'intervention de l'Autorité des marchés publics dans le dossier

Le 10 avril dernier, L’Autorité des marchés publics (AMP) a ordonné à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de suspendre pour 30 jours l’ensemble des contrats liés au projet SAAQclic.

Depuis que la vérificatrice générale a révélé, en février, un dépassement de coûts de 500 millions $, la SAAQ n’a mis en place «aucune mesure d’atténuation» visant à freiner ses dépenses de fonds publics, avait signalé l’AMP par communiqué

Une conclusion avant l'automne

La commission devrait remettre les conclusions de son enquête le 30 septembre.

Le fiasco à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a dominé les échanges à l’Assemblée nationale depuis le dépôt du rapport explosif de la vérificatrice générale qui faisait état d’un dépassement de coûts d’au moins 500 millions $.

Le gouvernement Legault s’est défendu, affirmant avoir été berné.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne