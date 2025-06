SAAQclic: l'ex-PDG Denis Marsolais a vu sa confiance ébranlée à l'égard du v.p. TI

L'ex-président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a vu sa confiance «s'effriter sérieusement» à l'égard de son patron informatique, à la suite du lancement raté de la plateforme SAAQclic, malgré ses promesses pour remédier rapidement à la situation.

Denis Marsolais a témoigné vendredi des premières semaines de la crise qui a suivi le déploiement de la nouvelle interface en février 2023. C'est lui qui s'est retrouvé à l'avant-scène «pour défendre son organisation» dans les médias.

Il se fie alors aux paroles de son vice-président aux technologies de l'information (TI), Karl Malenfant. M. Marsolais a donné l'exemple d'une entrevue à la radio avec l'animateur Paul Arcand dans les débuts de la crise.

«Je lui ai dit: ‘‘rassurez-vous M. Arcand, on me dit que les problèmes (avec) le logiciel vont être résorbés d'ici deux à trois mois’’.»

«Encore là, je ne l'invente pas. Ce n'est pas moi qui suis l'expert. On m'a affirmé que d'ici trois mois les problèmes vont être réglés», a indiqué M. Marsolais à la commission Gallant.

«Qui vous affirme ça?», a demandé le commissaire Denis Gallant. M. Malenfant, a répondu l'ex-PDG.

«M. Malenfant, il vous vante la septième merveille du monde et vous vous retrouvez avec une patente qui ne fonctionne pas», a imagé le commissaire.

Avait-il encore confiance envers son v.p. aux TI, alors qu'il y a d'interminables files d'attente devant les succursales et que les gens n'adhèrent pas à la plateforme, a enchaîné M. Gallant.

«Là, ça commence à s'effriter sérieusement», a reconnu M. Marsolais. Pourtant, dans les semaines et jours précédant le lancement de SAAQclic, il se disait confiant.

«Tout le monde était, non seulement confiant, mais été d'accord pour le déployer et qu'on était prêt pour le déploiement. Alors, moi, je me suis fié aux experts autour de la table», a-t-il relaté.

M. Marsolais a laissé entendre s'être senti finalement trahi par M. Malenfant.

«Dans toute ma carrière, j'ai toujours eu dans ma garde rapprochée des sous-ministres associés, des vice-présidents. J'ai toujours fait confiance à ces gens-là. Ils ont toujours été loyaux envers moi. Ils n'ont jamais trahi ma confiance. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que la règle qu'il y a une exception à la règle, je pense que je l'ai vécue», a-t-il déclaré.

M. Marsolais a quitté son poste de PDG de la SAAQ en avril 2023, et il est aujourd'hui président de l'Office de la protection du consommateur.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne