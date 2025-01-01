SAAQclic: le ministère d'Éric Caire ignorait l'extra de 222 millions $ en 2022

Un ancien haut-fonctionnaire du ministère de la Cybersécurité et du Numérique dit n'avoir jamais été informé en 2022 de coûts supplémentaires à venir de 222 millions $ pour la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Pierre E. Rodrigue a poursuivi mardi matin son témoignage devant la commission Gallant. Il a été sous-ministre au moment où Éric Caire était à la tête du MCN.

Lors d'une rencontre en octobre 2022 entre M. Caire, M. Rodrigue et la SAAQ sur l'avancement de la plateforme SAAQclic, il est notamment question des coûts du projet. La société d'État indique que «les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés». Ceux-ci s'élevaient à 682 millions $, selon ce que la SAAQ présentait dans un tableau de bord.

«Ça été discuté parce que les ministres et les sous-ministres, on sait que c'est l'argent qui nous tue, a affirmé M. Rodrigue. (...) On a eu la confirmation qu'au niveau financier on continuait d'être dans la ligne de mire.»

«Il n'a pas été question» d'un dépassement de coûts de 222 millions $, ni en octobre ni lors d'une réunion précédente en juin 2022, a précisé le fonctionnaire.

Le procureur de la commission, Alexandre Thériault-Marois, lui a fait remarquer qu'un «avenant» de 45,7 millions $, soit un montant additionnel au contrat du consortium formé des firmes LGS et SAP, circulait au cours de cette même période. Cet ajout a été signé le 31 octobre 2022.

M. Caire et lui sont-ils informés de la signature de cet avenant lors de la rencontre d'octobre, a demandé Me Thériault-Marois.

«Monsieur le commissaire, sous serment, je vous dis non, a répondu fermement M. Rodrigue. Et je ne peux pas l'avoir oublié parce que, si ça avait été dit là, à M. Caire — je connais M. Caire — il se serait énervé et je m'en souviendrais. Donc, ça n'a jamais, jamais été discuté à ce moment-là.»

Rappelons que le projet informatique de la société d'État, nommé CASA, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec (VGQ).

Le témoignage de l'ex-ministre Éric Caire devant la commission Gallant est attendu cette semaine. M. Caire a quitté ses fonctions en février dernier dans la foulée de la publication du rapport du VGQ.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne