SAAQclic: Éric Caire informé d'une hausse de coûts, mais pas de son ampleur en 2021

L’ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, écrivait en septembre 2021 que le projet informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) était «en dépassement de coût (...) depuis longtemps».

M. Caire a poursuivi son témoignage mercredi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur le virage numérique raté de la SAAQ.

Il a dû s'expliquer sur un échange de courriels en date du 10 septembre 2021. Sa directrice de cabinet, Julie Bérubé, l'informe de l'envoi d'une note d'information au bureau du ministre des Transports sur la situation du projet nommé CASA (Carrefour des services d'affaires), qui comprend la plateforme SAAQclic.

Mme Bérubé indique que «le souci de CASA est le même que l'ensemble du Québec: manque de RH (ressources humaines). Ainsi, ce manque de RH pourrait affecter le budget et l'échéancier du projet CASA».

M. Caire répond qu'il doute que «la pénurie de main-d'oeuvre explique tout» concernant les difficultés liées au projet CASA. «Ils étaient en dépassement de coût et d'échéancier depuis longtemps», poursuit celui qui était à l'époque ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.

Interrogé sur cette affirmation devant la commission, M. Caire a soutenu ignorer à l'époque l'ampleur du dépassement de coûts. L'information restait floue et il ne connaissait pas le coût du contrat avec le consortium ni le budget total du projet, a déclaré le député caquiste.

«Oui, j'ai une idée qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Mais si vous me demandez: est ce qu'à ce moment-là, je sais qu'on va dépasser, on va payer 940 millions $ pour le projet? La réponse à ça, monsieur le commissaire, c'est non, vraiment pas», a affirmé M. Caire.

Rappelons que le projet CASA devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec (VGQ).

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne