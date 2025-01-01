SAAQclic: les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné

Les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné vendredi matin dans le cadre de la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic.

M. Dubé, qui a été président du Conseil du trésor de 2018 à 2020, a livré un court témoignage devant la commission Gallant, à Montréal. Il était présent aux balbutiements du projet de modernisation informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) nommé CASA.

Selon lui, à son arrivée en poste, le projet n’était pas sur le radar du gouvernement. La première fois qu'il entend «des éléments de dépassements de coûts si importants» est lors du dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ), en février dernier, a dit M. Dubé, aujourd'hui ministre de la Santé.

Rappelons que le projet CASA, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le VGQ.

Sa successeure, Sonia LeBel, a notamment été interrogée à propos de la main-d'oeuvre déployée par la SAAQ pour sa transformation numérique. Le secrétariat du Conseil du trésor a un rôle de suivi sur le niveau des effectifs auprès d'organismes comme la société d'État.

Mme LeBel a dit avoir appris vers juin 2021 que la SAAQ «était en surconsommation» d'effectifs, soit qu'elle dépassait ses cibles autorisées. Le secrétariat demandait alors à l'organisation un plan de résorption.

À la lecture de documents, ces demandes de réduction n'ont jamais été respectées entre 2020 et 2025 alors que les effectifs sont demeurés en hausse durant cette période, a fait remarquer le procureur de la commission, Vincent Ranger.

«Ils ont des difficultés effectivement, a reconnu la ministre caquiste. Ils ne sont pas les seuls en difficulté. On sort de la pandémie. Il y a eu beaucoup de bouleversements.»

À la suite du passage des deux ministres, l'ex-PDG de la SAAQ Éric Ducharme doit poursuivre son témoignage vendredi après-midi.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne