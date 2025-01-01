Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Commission d'enquête Gallant

SAAQclic: une cadre de la SAAQ tenue à l'écart concernant les coûts

durée 18h00
4 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une cadre de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) devant notamment faire le lien avec les cabinets des ministres a témoigné avoir été tenue à l'écart à plusieurs reprises à propos du virage numérique.

La directrice des relations gouvernementales de la SAAQ, Nadia Fournier, était de passage jeudi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur le projet informatique nommé CASA et comprenant SAAQclic.

Elle a expliqué que les communications transmises aux cabinets des ministres concernant CASA étaient davantage pilotées par la haute direction de la SAAQ. Contrairement à d'autres dossiers, Mme Fournier a été moins impliquée et a joué plutôt un rôle d'agente de liaison.

«C'était un dossier qui était vraiment porté par la haute direction. Mon rôle était quand même plus mineur comparativement à d'autres dossiers où j'ai vraiment les mains dedans», a affirmé la fonctionnaire.

Selon son témoignage, elle transmet des documents sur CASA aux cabinets sans contre-vérifier les informations provenant essentiellement de l'équipe des technologies de l'information de la société.

Mme Fournier a répété s'en remettre souvent à ses supérieurs et prendre pour acquis que les données avaient déjà été validées par les différents responsables. Elle n'avait pas les arguments pour «challenger» la direction, a évoqué celle pour qui CASA «était du chinois» à son arrivée à la SAAQ en 2021.

Mme Fournier a dit ne pas avoir participé à certaines rencontres où les budgets et l'échéancier de SAAQclic sont abordés avec des ministres, des membres de leur cabinet ou des représentants du gouvernement. On ne lui aurait pas transmis un document en 2022 où il était question d'un manque à gagner de 222 millions $ pour le projet.

Elle a des discussions de corridor sur de possibles coûts supplémentaires. Quand elle apprend la signature d'un premier extra de 45 millions $ au contrat du consortium à l'automne 2022, Mme Fournier a tenu pour acquis que la haute direction de la SAAQ en avait informé le cabinet de la ministre des Transports.

«Ce n'est pas moi qui allais porter cette nouvelle-là», a-t-elle déclaré.

«Est-ce que c'est normal que, minimalement, on ne vous mette même pas en copie ou dans la loupe avec tout ce qui est transmis aux autorités gouvernementales?», a demandé le commissaire Denis Gallant.

«J'aurais préféré être dans tous les échanges, pouvoir posséder mon dossier, être capable de le suivre et en avoir une meilleure connaissance. Je ne suis pas une boîte à malle dans la vie, a répondu Mme Fournier. J'ai moins de risques d'en échapper quand je suis au courant.»

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Luc Boileau remplacé à la tête de la santé publique par Caroline Quach-Thanh

Publié hier à 9h00

Luc Boileau remplacé à la tête de la santé publique par Caroline Quach-Thanh

Le Dr Luc Boileau ne sera plus directeur national de la santé publique du Québec, un poste qu'il occupait depuis 2022. Le conseil des ministres a annoncé mercredi qu'il sera remplacé par la Dre Caroline Quach-Thanh. Elle occupera ses nouvelles fonctions, qui incluent le titre de sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services ...

LIRE LA SUITE
François Legault promet de remanier son cabinet «très prochainement»

Publié le 3 septembre 2025

François Legault promet de remanier son cabinet «très prochainement»

C'était vraisemblablement la dernière séance régulière du conseil des ministres à Québec, mercredi. Le premier ministre François Legault a signalé dès son arrivée que le remaniement ministériel qu'il prépare depuis le début de l'été aura lieu «très prochainement». «Soyez patients», a-t-il lancé à l'intention des journalistes. L'ambiance ...

LIRE LA SUITE
Pierre Poilievre veut mettre fin au Programme des travailleurs étrangers temporaires

Publié le 3 septembre 2025

Pierre Poilievre veut mettre fin au Programme des travailleurs étrangers temporaires

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, demande aux libéraux d'abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et de cesser de délivrer des visas dans le cadre de ce programme. M. Poilievre a soutenu, lors d'une conférence de presse mercredi matin à Mississauga, en Ontario, que la crise de l'emploi chez les jeunes est en partie ...

LIRE LA SUITE