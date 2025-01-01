Nous joindre
Déficit plus important que l'an dernier

La Chambre des communes reprend ses travaux pour la session d'automne

15 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

La Chambre des communes reprend ses travaux lundi, alors que le premier ministre Mark Carney a indiqué que le déficit sera plus important que celui de l'an dernier, en raison notamment des droits de douane américains et de la réponse du gouvernement.

Le premier ministre n'a pas communiqué de chiffre précis concernant le déficit prévu lors de son intervention dimanche pendant une conférence de presse à Ottawa.

Cela devrait être un sujet central du débat lorsque Mark Carney affrontera le chef conservateur Pierre Poilievre pour la première fois à la période des questions cette semaine.

M. Poilievre fait son retour à la Chambre des communes après avoir remporté un siège lors d'une élection partielle en Alberta le mois dernier. Il avait perdu son siège de longue date dans la région d'Ottawa lors des élections d'avril.

Les libéraux ont un programme législatif ambitieux, notamment un projet de loi controversé sur la sécurité frontalière, pour lequel ils devront obtenir l'appui de l'opposition en raison de leur situation de gouvernement minoritaire.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Steven MacKinnon, devrait présenter en matinée les priorités des libéraux pour l'automne.

David Baxter, La Presse Canadienne

