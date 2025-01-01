Nous joindre
Dans une proportion de 87 %

Prolongation de la convention collective entérinée chez Revenu Québec

durée 12h00
9 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Des syndiqués à l'emploi de Revenu Québec viennent d'entériner, dans une proportion de 87 %, l'entente de principe qui était intervenue avec l'employeur pour prolonger de deux ans leur convention collective.

Le vote, amorcé le 30 septembre, a pris fin mercredi. L'entente de principe était intervenue en juillet dernier.

Ils sont 6000, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) – un grand syndicat indépendant des centrales. Il s'agit d'employés de bureau et de techniciens en administration et en vérification fiscale, par exemple.

Le contrat de travail sera ainsi prolongé jusqu'au 31 mars 2028, alors qu'il devait arriver à échéance en 2026. L'échéance de la convention collective sera ainsi arrimée à celle de l'ensemble des syndicats des secteurs public et parapublic.

Les unités d'accréditation du SFPQ dans la fonction publique et à Revenu Québec continueront cependant de négocier séparément leur convention collective, l'une avec le Conseil du trésor, l'autre avec Revenu Québec.

La convention collective prolongée à Revenu Québec prévoit essentiellement les mêmes paramètres que ceux du secteur public, soit des augmentations salariales de 2,8 % en 2024, de 2,6 % en 2025, de 2,5 % en 2026 et de 3,5 % en 2027. Ces membres du SFPQ toucheront également un montant forfaitaire de 1500 $ à titre de prime de rétention.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

