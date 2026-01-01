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Avec un investissement de 120 M$

Québec veut aider l’industrie forestière à se diversifier

durée 18h00
7 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé, ce mardi 7 juillet, un investissement de 120 M$ afin de soutenir la performance et la compétitivité de l’industrie forestière, un secteur particulièrement important pour plusieurs régions.

Cette aide se traduit notamment par la création du programme FORET, soit le Financement pour l’optimisation et la résilience des entreprises de transformation de bois d’œuvre résineux. Un cinquième volet sera aussi ajouté au programme ESSOR.

Le gouvernement souhaite ainsi appuyer les entreprises touchées par le contexte commercial actuel, notamment le conflit avec les États-Unis, l’imposition de droits de douane américains et l’incertitude sur les marchés.

Le secteur canadien du bois d’œuvre résineux est actuellement visé par des droits de douane américains totalisant 45,16 %.

« Face aux défis actuels, nous faisons le choix d'investir dans l'avenir de notre industrie forestière. Avec des investissements de 120 millions de dollars consacrés aux scieries, nous accélérons sa modernisation et sa diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi que nous renforcerons nos régions et que nous créerons davantage de richesse. La forêt a bâti le Québec. Aujourd'hui, c'est à notre tour de bâtir son avenir », a expliqué Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Le programme FORET doit permettre aux entreprises productrices de bois d’œuvre résineux de réaliser des projets visant à optimiser leur transformation et à diversifier leur production vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

« Derrière chaque scierie, il y a des travailleurs, des familles et des communautés qui vivent de notre industrie forestière. Dans le contexte actuel, notre gouvernement choisit d'agir », a affirmé Bernard Drainville, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Le programme FORET est doté d’une enveloppe de 60 M$ pour l’année 2026-2027. Il sera administré par Investissement Québec et offert jusqu’au 31 mars 2027. L’aide prendra la forme d’un prêt pouvant atteindre 5 M$, selon les besoins de fonds de roulement de l’entreprise pour les 24 prochains mois.

De son côté, le programme ESSOR sera bonifié par un investissement de 60 M$ sur six ans. Le nouveau volet permettra d’offrir des prêts couvrant jusqu’à 30 % des dépenses admissibles d’un projet, dont 15 % pourraient être pardonnés.

Selon Québec, ces mesures visent aussi les entreprises qui n’ont pas nécessairement besoin de liquidités supplémentaires, mais qui souhaitent réaliser des investissements structurants pour améliorer leur résilience.

Pour information, en 2025, le secteur forestier québécois a généré un PIB de 6,3 G$ et soutenu près de 56 000 emplois directs. Ses retombées économiques touchent plus de 650 municipalités au Québec. La même année, le Québec a exporté pour 10,3 G$ de produits forestiers sur les marchés internationaux, dont près de 9 G$ vers les États-Unis.


 

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