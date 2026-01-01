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Sondage Léger/Le Journal/TVA

De nombreux électeurs n'ont pas fait de choix définitif en vue des élections

durée 12h00
11 août 2026
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Par La Presse Canadienne

À l'aube du déclenchement de la campagne électorale, près d'un électeur québécois sur deux affirme ne pas avoir arrêté son choix de manière définitive en vue des élections du 5 octobre, selon un nouveau sondage Léger/Le Journal/TVA.

Lors de ce coup de sonde, réalisé du 7 au 9 août, 49 % des répondants ont confié que leur choix de vote n’est pas définitif, et qu'il est donc possible qu'ils votent pour un autre parti une fois dans l'isoloir.

À l'inverse, 48 % des participants ont déclaré que leur choix est définitif. Les 3 % restants ont dit ne pas savoir ou ont préféré ne pas répondre.

Selon Léger, cela signifie que «la capacité des partis à conserver leurs appuis actuels et à convaincre les électeurs encore flexibles pourrait faire toute la différence».

En ce qui a trait aux intentions de vote, le Parti québécois demeure en tête à 30 % des appuis, un pourcentage stable par rapport au sondage réalisé par Léger en juin.

Le Parti libéral du Québec conserve la deuxième place, mais perd trois points pour se retrouver à 24 %. La Coalition avenir Québec arrive troisième à 20 %, en baisse d'un point par rapport au coup de sonde du mois de juin.

Le Parti conservateur du Québec reste à 13 % des appuis, ce qui est bon pour la quatrième place. Québec solidaire progresse de trois points, pour se retrouver à 11 %, mais demeure cinquième dans les intentions de vote.

Dans son analyse, Léger souligne que les effets liés à l'arrivée de Charles Milliard à la tête du Parti libéral et à celle de Christine Fréchette aux commandes de la Coalition avenir Québec semblent s'essouffler.

Ce sondage a été réalisé auprès de 998 Québécois âgés de 18 ans ou plus ayant le droit de vote. Puisqu'il a été réalisé en ligne via le panel de Léger, aucune marge d'erreur ne peut lui être attribuée.

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur maximale de ± 3,10%, 19 fois sur 20.

La Presse Canadienne

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