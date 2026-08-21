Charles Milliard veut aider les entreprises québécoises à faire affaire avec l'État

À quelques jours du déclenchement de la campagne, les promesses électorales se poursuivent. Le chef libéral, Charles Milliard, propose de faire de «l'État un client plus simple, plus rapide et plus fiable» pour les entreprises québécoises.

«Faire affaire avec le gouvernement ne devrait pas être un test d'endurance bureaucratique. Il faut absolument qu'on élimine les exigences et les relations avec l'État québécois qui ne sont pas nécessaires», a affirmé Charles Milliard en point de presse à Lévis vendredi matin.

Le chef libéral a soutenu que plus de 32 000 contrats du gouvernement du Québec ont été attribués, pour près de 32 milliards $, en 2024.

«On veut qu'une part plus grande de cet argent-là reste au Québec. Lorsque les règles applicables le permettent, on va dorénavant obliger une marge préférentielle de 15 % d'achat québécois», a-t-il expliqué.

Charles Milliard promet aussi de rompre avec le principe du plus bas soumissionnaire conforme.

«Le prix, évidemment, compte, surtout compte tenu des finances publiques actuelles, mais la qualité, la durabilité, la performance, l'innovation, l'empreinte carbone doivent devenir des critères importants dans l'approvisionnement public», a expliqué Charles Milliard.

On espère que cela favorise l'octroi de contrats à des entreprises québécoises et l'innovation.

Le capitaine des rouges compte aussi réduire le délai de paiement du gouvernement du Québec à 30 jours, «comme dans le secteur privé».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne