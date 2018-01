Les différents types de services vétérinaires

Article commandité

Les services et soins vétérinaires couvrent de nombreux secteurs d’activité. On pense de prime abord aux cliniques pour animaux de compagnie et avec raison, car il s’agit de la pratique la plus répandue chez les vétérinaires. Il ne faut pas oublier les oiseaux et animaux exotiques ; ceux de la ferme ; l’espèce équine ; l’industrie porcine et de la volaille ; le secteur de la santé publique et les laboratoires de recherche sur la santé et les maladies d’origine animale ; la faune et l’environnement ; les compagnies d’alimentation animale ; la recherche et l’enseignement. En somme, il vaut la peine de bien distinguer toutes ces facettes avant de partir à la recherche d’une vétérinaire pour notre chien, notre chat ou notre gerbille.

Les cliniques vétérinaires proposent des services et soins variés selon leur installation, la spécialité des professionnels qui les composent, etc. Mais, à la base, les médecins vétérinaires qui vous accueillent en clinique veillent tous à maintenir la bonne santé de votre animal. Ces professionnels s’occupent de prévention et de dépistage, posent des diagnostics et suggèrent des traitements pour soigner les déficiences, les anomalies, les maladies ou tout autre problème de santé que pourrait rencontrer votre animal de compagnie.

Renseignez-vous sur les services et soins offerts

Certaines cliniques n’accueillent que les chiens et les chats et petits rongeurs. Plusieurs acceptent volontiers de vérifier l’état de santé général de votre perroquet, furet, lapin, ou hamster tandis que d’autres se spécialisent véritablement en soins pour des animaux spécifiques.

Les services sont multiples et variés : examen, chirurgie générale, radiographies numériques, vaccination, traitements de blessures diverses, etc. Plusieurs cliniques offrent un ou plusieurs services plus pointus, grâce à leur équipe multidisciplinaire et leur équipement hautement perfectionné, comme la dentisterie, l’ophtalmologie, la chirurgie orthopédique, la chirurgie au laser, la perte de poids, les radiographies numériques... Nombre d’entre elles proposent les services d’urgence et de pension. En outre, des boutiques y sont souvent annexées dans le but de compléter la gamme de services. On y retrouve des produits alimentaires, de soins et de toilettage ainsi qu’un large éventail d’accessoires spécialisés. N’hésitez pas à vous renseigner sur les services et les soins offerts.

Vos questions sont importantes…

Adressez-les aux bonnes personnes. Votre animal de compagnie se révèle un compagnon précieux pour vous. C’est pourquoi l’accueil et la compréhension de l’équipe vétérinaire à laquelle vous le confiez, ainsi que vos inquiétudes et questions à son sujet, doivent être manifestes, tout comme la grande qualité des services et traitements offerts.

Une fois trouvées la clinique et l’équipe expertes pour bien soigner votre ami, n’hésitez pas à formuler vos demandes. Peu importe, qu’elles concernent les griffes, la stérilisation, l’obésité, l’alimentation, les puces et les tiques, etc. Cette équipe de professionnels s’appliquera à chercher et à vous proposer les meilleures solutions.

Le saviez-vous ?

Environ 2500 médecins vétérinaires exercent au Québec. Parmi eux, 53 % consacrent leur pratique aux animaux de compagnie ; 10 % aux bovins ; 10 % à la pratique mixte ; 9 % à la santé publique ; 6 % à la recherche et l’enseignement ; 3 % à l’espèce équine ; 2 % à l’industrie du porc et de la volaille ; 2 % aux compagnies pharmaceutiques ; 2 % aux laboratoires et diagnostic ; et finalement, 1 % aux animaux de laboratoire.

* Source : Ordre des médecins vétérinaires du Québec

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/profil-medecins-veterinaires.html