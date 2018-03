4 astuces pour rendre la vie de famille plus facile

Article commandité

Vos horaires vous fatiguent ? Vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps libre ? De passer à côté de votre vie ? Mais comment faire pour faciliter sa vie de famille tout en assumant les contraintes liées au travail, aux transports, aux besoins des enfants ?

Commencez donc par décider d'être heureux !

Facile à dire ? Il suffit d'y penser, souvent, chaque jour. Même si vous rentrez éreintés du travail, le peu de temps qu'il vous reste à passer en famille ne devrait pas être gâché par des pensées négatives.

Prenez un petit moment pour déstresser en pensant à des choses agréables et éloignez les soucis de la journée pour profiter pleinement de votre temps libre. Décidez d'être heureux quelles que soient les circonstances et le stress s'enfuira de lui-même !

Utilisez un pense-bête pour vous le rappeler si besoin.

Lâchez du lest !

La recherche du bien-être ne doit pas devenir une obsession. Le droit au bonheur, qui est inscrit dans la constitution étasunienne, ne doit pas se transformer en devoir de bonheur.

De même, la perfection n'existe pas. Les soucis font partie de la vie et notre organisation sociale est complexe. Inutile de lutter contre, c'est la vie. En famille, vos enfants ont besoin de vous voir sourire et jouer avec eux, pas de vous voir ruminer tous les malheurs du monde.

Gagnez du temps en planifiant vos repas

Et si le meilleur moyen de prévoir un menu de semaine pour la famille était de le commander à l'avance ? Faites-vous livrer et vous n'aurez plus qu'à passer une vingtaine de minutes à préparer très simplement et rapidement des proportions déjà dosées et équilibrées.

Si vous aimez magasiner et cuisiner tout vous-mêmes, préparez des portions d'avance et placez-les dans le réfrigérateur prêtes à être réchauffées dans la semaine.

Faites du ménage !

Un environnement de vie sain est un élément essentiel du bonheur simple, celui que l'on chérit en famille. Profitez-en pour vous débarrasser ou remplacer ce qui est salissant, encombrant, inutile :

un tapis qui perd ses poils

des objets qui ne font qu'accumuler la poussière

tout ce qui n'a jamais servi depuis 2 ans et qui ne servira jamais

Faites le tri dans toutes les pièces de la maison jusqu'au garage et au grenier. Les enfants adoreront vous aider dans cette tâche qui peut devenir un amusement et même se transformer, durant une fin de semaine, en vente-débarras de quartier avec quelques piastres en bonus.