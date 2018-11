5 idées insolites pour fêter joyeusement ses 40 ans

Les dizaines sont des dates importantes et plus encore la quarantaine, l’âge de l’épanouissement sur de nombreux plans, professionnels et privés ! Comment organiser une fête mémorable entre amis ou en famille hors des sentiers battus ?

Une petite soirée seventies pour un retour en arrière très rock !

Rien de tel qu’une soirée seventies « peace and love » pour se plonger dans une ambiance très insouciante ! Choisissez un lieu atypique, pourquoi pas un monument comme la Tour de Lévis, au cœur de l’île Sainte Hélène, pour recevoir vos amis ? Construite dans les années 1930, son éclairage la nuit est magique, que ce soit à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Un DJ, un traiteur, et la nuit vous appartient !

Un week-end insolite en amoureux

En coupe ou entre amis, choisissez de passer une nuit dans un hôtel de glace avec discothèque et bar en glace aussi à seulement 30 minutes de Montréal. De quoi séduire plus d’un invité ! L’avantage ? Un décor unique chaque année ! Et ne vous y méprenez pas, vous n’aurez pas froid. Les spas vous proposeront détente et chaleur pour vous remettre de votre folle soirée dès le petit matin.

Une journée transgressive

Exit le blues, 40 ans ne sont pas la fin du monde, mais seulement le début ! Autorisez-vous ce que vous n’avez jamais osé. Un voyage au bout du monde avec votre compagnon ou votre meilleur(e) ami(e). C’est le moment ou jamais de faire un emprunt personnel remboursable très rapidement et de vous offrir un séjour au Costa Rica ou à Bali, perles de la nature, ou une virée endiablée en Europe !

Replonger dans le paradis perdu

Idéalisé par les écrivains les plus célèbres, le paradis perdu est celui de l’enfance et de l’insouciance, le fameux âge d’or. Invitez tous vos copains pour une fête d’anniversaire digne de vos 8 ans ! Robes de princesses et costumes de Spiderman, craquez pour une journée dans un parc d’animation ou organisez vous-même une chasse au trésor sans négliger la déco et les gourmandises de maman ! Cerise sur le gâteau, faites venir un magicien !

Un dîner spectacle avec des stars

Le Balcon à Montréal vous réservera bien des surprises sur le plan gastronomique et festif. Après le souper, des artistes de toute nationalité et de style musical très divers vous feront danser jusqu’au bout de la nuit. Une soirée spectacle originale et inoubliable.