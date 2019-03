Maillage d'affaires pour le climat: un vif succès pour l'atelier

L'environnement était au coeur d'un Atelier de maillages tenu le 19 mars dernier à l'Auberge des Gallant, organisé par le Comité 21 Québec. Cette activité, qui mettait en vedette un panel d'experts marquait la fin de cycle des cohortes 2016-2018 du programme Écosynergie d’affaires/symbiose industrielle de Vaudreuil-Soulanges.

Lors de ce rendez-vous, les défis économiques associés aux enjeux du climat ont été discutés devant 58 participants attentifs aux nouvelles réalités économiques. Dans le cadre de ce programme, le Comité 21 Québec a accompagné, depuis 2016, 52 entreprises pour la réalisation des inventaires des intrants et des extrants et la concrétisation des synergies. De plus, ce projet a permis de sensibiliser ces entreprises et près de 1 500 personnes sur la gestion des résidus et la transition pour une économie circulaire.

« Nous pelletons en avant les problèmes environnementaux depuis 150 ans, le tas est à nos pieds, l’espace n’est plus disponible, les actions doivent être immédiates et concrètes », déclare avec vigueur Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur et présidente du Comité de travail pour le climat et invitée à présenter le mot de clôture lors de l’événement.

« Grâce à ces premières entreprises participantes, ce sont 232 synergies identifées et plus de 20 synergies réalisées. Les décideurs et les gestionnaires découvrent avec ce projet les bénéfices de la gestion des résidus et les possibilités de l’économie circulaire. Après 4 ans d’efforts, le changement de CAP est palpable. L’intérêt pour développer de manière concertée une stratégie d’économie circulaire sur le territoire est confirmé. C’est extraordinaire » mentionne Lorraine Simard, secrétaire générale et cofondatrice du Comité 21 Québec.

« Le projet Écosynergie d’affaires a été initialement appuyé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le DEV et Recyc-Québec. La prochaine étape 2019-2021 exige une stratégie avec les milieux économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Le Comité 21 va travailler étroitement avec les groupes d’intérêts dont la CCIVS » ajoute Pierjean Savard, président de Conteneurs Experts et président de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS).

« RECYC-QUÉBEC se réjouit de constater que la symbiose industrielle de Vaudreuil-Soulanges favorise l’émergence d’une nouvelle dynamique régionale tournée vers l’économie circulaire. Ceci ouvre la voie à des nouvelles possibilités innovantes de gestion des matières résiduelles » ajoute Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

« Partout à travers le monde, les jeunes demandent un nouveau modèle économique qui ne met pas en jeu leurs droits fondatementaux à la vie, à la sécurité et à un environnement sain. La jeunesse de la région peut être fière des premières initiatives régionales concrètes pour le climat » ajoute Karine Casault, vice-présidente internationale et cofondatrice du Comité 21 Québec.

La réalisation de la phase 2 du projet a été possible grâce au programme Transition vers l’économie circulaire (APTEC) qui découle de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, est géré par la société d’État RECYC-QUÉBEC et financé par l'entremise du Fonds vert.