Conservez votre emploi actuel et débutez une attestation d’études collégiales (AEC) d’Agent en gestion des ressources humaines

Il est maintenant possible de conserver votre emploi actuel et de débuter une attestation d’études collégiales (AEC) d’Agent en gestion des ressources humaines grâce à ce programme offert en soirée, du lundi au jeudi, de 18 h à 22 h au Cégep Gérald-Godin.

Les adultes ayant complété un diplôme d’études secondaires ou possédant une expérience suffisante peuvent s’inscrire à l’AEC Agent en gestion des ressources humaines offerte à la Formation continue du Cégep Gérald-Godin.

La formation permet à la personne, dès son entrée sur le marché du travail, d’exercer des tâches relatives à l’embauche, l’accueil et l’intégration des nouveaux employés, à la tenue de dossiers, à la règlementation, la rémunération, les conditions de travail, la formation ainsi que les

relations de travail.

À la fin du programme, un stage obligatoire de cinq semaines (150 heures) permet aux étudiants d’appliquer leurs connaissances, en plus d’acquérir une expérience dans une entreprise située au Québec. Ainsi, les finissants sont rapidement opérationnels dans leurs tâches dès leur entrée en emploi. Cette expérience combinée au diplôme AEC constitue un atout qui facilitera la recherche d’emploi.

Le métier d’agent en gestion des ressources humaines se situe parmi les emplois les plus en demande au Québec. Selon Services Québec, les perspectives d’emploi sont bonnes pour la période 2017-2021. Cela signifie que les possibilités d’obtenir un emploi dans cette profession sont élevées pour une personne formée et compétente dans ce domaine.

Les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre expliquent la demande dans ce métier. De plus, les coûts élevés d’embauche du personnel, le manque de planification des ressources, le vieillissement de la main-d’œuvre, l’absence de relève et la concurrence entre les entreprises pour attirer les meilleurs candidats sont tous des facteurs justifiant la demande pour ce métier.

Des postes sont offerts entre autres, dans les entreprises privées issues de tous secteurs d’activité, dans les organismes gouvernementaux et municipaux, dans les hôpitaux, les commissions scolaires et autres établissements scolaires ainsi que dans les institutions bancaires, les fiducies et les compagnies d’assurance.

Qualités recherchées

Cette profession s’adresse aux personnes qui aiment travailler avec les gens afin de les aider ou de les conseiller. De plus, les personnes attirées par cette profession doivent être dynamiques et professionnelles, en plus d’aimer travailler avec méthode et rigueur. L’agent en gestion des ressources humaines exerce son métier le plus souvent dans un bureau équipé d’un poste informatique.

L’AEC Agent en gestion des ressources humaines : votre carrière à portée de main!

Renseignements :

Début de l’AEC — Le 23 septembre 2019, à 18 h

https://www.cgodin.qc.ca/formation-continue/agent-en-gestion-des-ressources-humaines/

Les locaux sont situés à l’intérieur des Galeries des Sources :

Formation continue et services aux entreprises

Cégep Gérald-Godin

3109, boulevard des Sources

Dorval (Québec) H9B 1Z6

(514) 626-8555