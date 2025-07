La chaleur et les orages sont de retour dans le sud du Québec

Après quelques jours de conditions météorologiques plus clémentes, la chaleur et les orages seront de retour dans le sud du Québec, jeudi et vendredi.

Environnement Canada a publié un avertissement de chaleur pour le Grand Montréal, la Montérégie et Lanaudière, prévenant que du temps chaud et humide est à l'horizon.

Selon l'agence fédérale, la combinaison de températures maximales de plus de 30 degrés Celsius et d'un taux d'humidité élevé amènera les valeurs d'humidex à près de 40 pendant la journée de jeudi.

La nuit sera aussi inconfortable, a-t-on ajouté, puisque les températures minimales demeureront au-dessus de 20 degrés Celsius.

Même si elles ne sont pas couvertes par l'avertissement de chaleur, d'autres régions doivent s'attendre à connaître une journée chaude, jeudi.

À Québec, par exemple, Environnement Canada prévoit une température maximale de 30 degrés Celsius, avec un humidex de 38. À Gatineau, on s'attend à un maximum de 34 degrés Celsius, avec un humidex de 42.

Cette chaleur et l'humidité qui l'accompagnera font en sorte qu'il faut s'attendre à de l'activité orageuse. Selon les secteurs, les orages devraient commencer jeudi soir et se poursuivre jusqu'à vendredi matin.

Environnement Canada rappelle qu'il est important de prendre des mesures pour éviter les coups de chaleur lorsque le mercure est élevé. Il importe également de prendre des nouvelles des personnes âgées, de celles qui vivent seules et d’autres personnes à risque.

La Presse Canadienne