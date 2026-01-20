Selon le Bureau d’assurance du Canada
Plus de 2,4 milliards $ de dommages assurés causés par la météo en 2025
Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dommages assurés causés par des phénomènes météorologiques violents l’année dernière ont dépassé les 2,4 milliards $.
Le bureau indique que la tempête de verglas qui a frappé l’Ontario et le Québec en mars arrive en tête de la liste des événements météorologiques les plus coûteux de 2025, suivie par les incendies de forêt de mai à Flin Flon, au Manitoba, et à La Ronge, en Saskatchewan, ainsi que par les tempêtes qui ont balayé les Prairies en août.
Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), 2025 est la dixième année la plus coûteuse jamais enregistrée en ce qui concerne les pertes assurées liées aux phénomènes météorologiques violents au Canada.
La présidente et cheffe de la direction du Bureau d’assurance du Canada, Celyeste Power, affirme que les coûts annuels liés aux conditions météorologiques extrêmes dépassant le milliard de dollars sont devenus la norme par rapport à il y a 20 ans, où les pertes assurées dépassaient rarement le niveau de 500 millions $ par an.
Elle ajoute que ce changement signifie que le pays doit repenser la façon dont il construit, planifie et restaure les communautés.
L’agence indique que les dommages assurés annuels au Canada dus aux conditions météorologiques extrêmes entre 2006 et 2015 ont totalisé 14 milliards $, après ajustement pour tenir compte de l’inflation. Ce montant a presque triplé pour atteindre 37 milliards $ entre 2016 et 2025.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE