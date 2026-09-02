La suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence sera prolongée

Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, annoncera mercredi que la suspension temporaire de la taxe d’accise fédérale sur l'essence sera prolongée.

La Presse Canadienne a pu confirmer que M. Champagne fera cette annonce lors d’une conférence de presse à Ottawa en début d'après-midi.

Le gouvernement fédéral avait temporairement suspendu la taxe d'accise de dix cents le litre sur l'essence en avril, lorsque la guerre en Iran avait provoqué une flambée des prix mondiaux du carburant.

Ce répit à la pompe devait être en vigueur jusqu'à la fête du Travail, lundi prochain, mais une source gouvernementale a confirmé à La Presse Canadienne que la taxe ne recommencera pas à être imposée la semaine prochaine.

Les prix de l'essence remontent à mesure que le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie et que le détroit d'Ormuz reste un point d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

Dans les stations-service de la région de Montréal, le prix du litre d'essence ordinaire se situe actuellement au-dessus de 2 $.

La Presse Canadienne