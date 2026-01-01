Comment choisir une clinique esthétique à Saint Hyacinthe pour obtenir des résultats visibles et durables sur votre peau

Au cœur de Saint-Hyacinthe, la Clinique médico-esthétique Chantal Mathieu est avant tout une histoire humaine. Depuis plus de vingt ans, Chantal Mathieu et sa fille Marie Joëlle Chabot y accueillent des femmes et des hommes qui souhaitent se sentir bien dans leur peau, au sens le plus simple et le plus vrai du terme. Ici, on prend le temps d’écouter, de comprendre et d’accompagner chaque personne avec douceur, respect et professionnalisme.