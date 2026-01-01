Les GLP-1 pourraient soulager les migraines chroniques

Les agonistes du récepteur du peptide-1 de type glucagon, ou GLP-1, semblent réduire le risque de visite à l'urgence ou d'hospitalisation pour les patients souffrant de migraine chronique, selon un communiqué de l'Association américaine de neurologie.

Ces molécules connues sous des noms commerciaux comme Ozempic et Wegovy semblaient aussi réduire le besoin de prendre des médicaments pour gérer ou prévenir les crises de migraine.

Les chercheurs brésiliens ont comparé deux groupes d'environ 11 000 patients. Les groupes ont été appariés en fonction de facteurs tels que l'âge, l'indice de masse corporelle, d'autres problèmes de santé et les traitements antérieurs contre la migraine.

Un groupe prenait des médicaments GLP-1 et l'autre du topiramate, un médicament couramment utilisé pour prévenir la migraine. Les chercheurs ont utilisé les dossiers médicaux pour suivre l'évolution des deux groupes au cours de l'année suivante.

Après avoir pris en compte les différences d'âge, de poids corporel, d'autres problèmes de santé et les traitements antérieurs contre la migraine, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant commencé un traitement par GLP-1 étaient environ 10 % moins susceptibles de se rendre aux urgences, 14 % moins susceptibles d'être hospitalisées et environ 13 % moins susceptibles de subir une procédure de blocage nerveux ou de recevoir une prescription de triptan que celles prenant du topiramate.

Elles étaient également moins susceptibles de se voir prescrire de nouveaux médicaments préventifs contre la migraine.

La migraine chronique est souvent associée à des troubles métaboliques et inflammatoires tels que l'obésité, la résistance à l'insuline, l'apnée du sommeil et la dépression, ce qui peut rendre le traitement plus difficile, expliquent les auteurs de l'étude par voie de communiqué.

Les premières recherches visent à déterminer si les effets anti-inflammatoires et neurovasculaires des médicaments GLP-1 pourraient jouer un rôle dans le traitement de la migraine, et pas seulement dans la perte de poids, ajoutent-ils.

Cette étude ne prouve pas que les médicaments à base de GLP-1 réduisent le besoin de soins d'urgence et de médicaments supplémentaires pour traiter la migraine; elle montre seulement qu'il existe une association entre les deux.

Les résultats de cette étude préliminaire seront présentés lors de la 78e assemblée annuelle de l'Association américaine de neurologie du 18 au 22 avril. Ils n'ont pas encore été publiés dans un journal révisé par les pairs.

La Presse Canadienne