Suite au suicide d'un homme de 91 ans
Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir
Une coroner du Québec appelle à un meilleur soutien et à de meilleures ressources en santé mentale pour les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir.
Cette recommandation fait suite au cas d'un homme de 91 ans qui vivait dans une résidence privée pour aînés de Pointe-Claire et s'est suicidé l'an dernier peu après le refus de sa demande d'aide médicale à mourir.
Dans son récent rapport, la coroner Julie-Kim Godin a noté que l'homme avait parlé à plusieurs professionnels de la santé au fil des ans de ses difficultés liées au deuil et au vieillissement, ainsi que de ses pensées suicidaires.
Il avait demandé l'aide médicale à mourir lors d'une hospitalisation après une tentative de suicide antérieure. Cependant, sa demande avait été refusée, car il ne souffrait pas d'une maladie grave et incurable. Il est mort par suicide quelques mois plus tard.
Selon Mme Godin, aucun plan de soutien structuré n'a été mis en place pour aider cet homme malgré ses demandes d'aide répétées, sa demande d'aide médicale à mourir et sa tentative de suicide antérieure.
«Malgré l'intensité de la souffrance qu'il exprimait et une tentative de suicide récente, aucun accompagnement concerté et adapté à ses besoins ne semble avoir été instauré, peut-on lire dans le rapport de la coroner. Il est à noter qu'aucun suivi régulier n'a été mis en place pour surveiller l'évolution de son état ni pour soutenir activement sa sécurité.»
Elle recommande que la province veille à ce que toute personne qui souhaite avoir recours à l'aide médicale à mourir ait accès à un soutien adéquat pour ses besoins physiques, psychologiques, psychosociaux et spirituels.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE