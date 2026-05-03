Le Québec a le taux le plus bas
D'après Statistique Canada, le taux de pauvreté demeure stable à 11 %
Statistique Canada indique que le taux de pauvreté du pays a à peine bougé en 2024, demeurant plus de 50 % au-dessus des niveaux de 2020.
L’organisme précise que 11 % des Canadiens — soit environ 4,5 millions de personnes — vivaient dans la pauvreté en 2024, comparativement à 11,1 % en 2023 et à 7 % en 2020.
Statistique Canada ajoute que le Nunavut a enregistré le taux de pauvreté le plus élevé, à 31,7 %, en raison du coût de la vie élevé dans une grande partie du Nord, suivi de la Colombie-Britannique (13 %) et de l’Ontario (12,5 %).
Comme les années précédentes, le Québec affiche le taux de pauvreté le plus bas, à 7 %.
Statistique Canada souligne que les groupes racialisés, les peuples autochtones et les Canadiens vivant avec un handicap continuent de connaître des niveaux de pauvreté plus élevés.
Statistique Canada calcule le taux de pauvreté en fonction de la proportion de personnes qui n’ont pas les moyens de se procurer un panier de biens et de services de base dans leur communauté, après ajustement selon la taille du ménage.
La Presse Canadienne
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