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Société

Avec des risques d'incendies de forêt

Environnement Canada prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale

Environnement Canada prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale
Photo: La Presse Canadienne
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Les Canadiens connaîtront un été plus chaud et plus sec que la normale cette année, ce qui accroîtra considérablement les risques de vagues de chaleur et d’incendies de forêt, a prévenu Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) vendredi.

Des températures plus chaudes pour cet été et des vagues de chaleur sont attendues à travers le Canada, selon Jennifer Smith, météorologue nationale de sensibilisation aux alertes.

Les épisodes de précipitations sont difficiles à anticiper pour le moment, mais les experts ne décèlent pas de signal clair leur permettant d'entrevoir des pluies plus importantes que la normale. Ils s'attendent donc à une saison plutôt sèche, propice au développement de feux de forêt, plus tard dans l'été.

Les prévisions des météorologues sont applicables à chacune des provinces canadiennes, mais ils ne sont pas en mesure de fournir des précisions plus localisées.

Elles sont aussi contraires à celles partagées par MétéoMédia à la fin du mois de mai, puisque les deux organisations utilisent des interprétations et des modèles différents.

Santé Canada recommande de surveiller les risques pour la santé liés aux vagues de chaleur et à la mauvaise qualité de l’air causée par les potentiels feux de forêt.

Julia Myles, La Presse Canadienne

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