Santé Québec renomme ses établissements

Dans le but de simplifier le paysage du réseau de Santé Québec, tous les établissements de la province adoptent désormais un nom harmonisé, plus cohérent et facile à reconnaître.

Afin de simplifier la compréhension du réseau de la santé et des services sociaux pour la population, Santé Québec procède officiellement au changement d’appellation de ses établissements.

Cette démarche vise à offrir aux Québécoises et aux Québécois une référence unique en matière de santé, en regroupant l’information sous une même bannière et en adoptant une voix commune.

Désormais, tous les établissements de santé et de services sociaux porteront le nom Santé Québec, suivi du territoire qu’ils desservent. Par exemple, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière devient Santé Québec Lanaudière.

Voici le détail des nouvelles appellations pour chaque établissement :

- Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière devient Santé Québec Lanaudière,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches devient Santé Québec Chaudière-Appalaches,

- Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent devient Santé Québec Bas-Saint-Laurent,

- Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides devient Santé Québec Laurentides,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais devient Santé Québec Outaouais,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord devient Santé Québec Côte-Nord,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie devient Santé Québec Gaspésie,

- Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles devient Santé Québec des Îles,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue devient Santé Québec Abitibi-Témiscamingue,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval devient Santé Québec Laval,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est devient Santé Québec Montérégie-Est,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre devient Santé Québec Montérégie-Centre,

- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest devient Santé Québec Montérégie-Ouest,

- Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James devient Santé Québec Baie-James,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec devient Santé Québec Mauricie-et-Centre-du-Québec – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke devient Santé Québec Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean devient Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale devient Santé Québec Capitale-Nationale – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal devient Santé Québec Nord-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal devient Santé Québec Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal devient Santé Québec Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal devient Santé Québec Est-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire,

- Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal devient Santé Québec Ouest-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire,

- Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine devient Santé Québec – Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine,

- CHU de Québec – Université Laval devient Santé Québec – CHU de Québec – Université Laval,

- Centre hospitalier de l’Université de Montréal devient Santé Québec – Centre hospitalier de l’Université de Montréal,

- Institut de cardiologie de Montréal devient Santé Québec – Institut de cardiologie de Montréal,

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval devient Santé Québec – Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval,

- Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel devient Santé Québec – Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel,

- Centre universitaire de santé McGill (McGill University Health Centre) devient Santé Québec – - Centre universitaire de santé McGill.