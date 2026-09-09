Phénomène El Niño
Automne 2026: températures au-dessus de la moyenne et hiver retardé
Même si l’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit un phénomène El Niño de forte intensité qui aura des conséquences partout en Amérique du Nord, les prévisions de MétéoMédia ne font pas état d’un automne extrême dans l’est du pays.
Le phénomène El Niño va «continuer de s’intensifier» au cours des prochains mois et «ces effets» risquent d’être plus probants à l’hiver, selon André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.
Les effets d’El Niño, qui tendent à faire monter les températures mondiales, se feront tout de même ressentir au pays cet automne, selon le météorologue.
«Pour l'automne, on prévoit des températures au-dessus de la normale pour une majorité du pays.»
L’automne sera plus doux qu’à l’habitude au Québec et en Ontario, avec des périodes de fraîcheur qui devraient se manifester occasionnellement et ces conditions «n’excluent pas le passage sporadique de fameuses tempêtes automnales».
MétéoMédia prévoit que l’arrivée des conditions hivernales se fera attendre en 2026.
«Ceux qui aiment l’hiver devront être plus patients cette année», a indiqué André Monette.
Dans les prochaines semaines, il faut également s’attendre à des précipitations «sous la normale saisonnière».
Selon le chef météorologue à MétéoMédia, «des paysages hauts en couleur vont agrémenter les randonnées et les sorties aux pommes, puisque les arbres ont subi peu de stress». En effet, a-t-il ajouté, «le Québec n’a pas connu de températures extrêmes durant l’été.»
En Atlantique: une saison près des normales
Dans les provinces de l’Atlantique, «on prévoit des températures près de la normale, peut être un peu au-dessus», a indiqué le chef météorologue à MétéoMédia.
«Il faudra se méfier de la remontée des fameux systèmes tropicaux, mais ils seront moins nombreux cette année», a écrit MétéoMédia dans un communiqué.
Ailleurs au pays
Selon MétéoMédia, les secteurs situés à l’intérieur des terres de la Colombie-Britannique devraient profiter de temps sec et plus chaud que la normale cet automne, surtout durant les mois d’octobre et de novembre. De leur côté, les régions près de la côte devraient connaître du temps plus humide et des températures près de la normale saisonnière.
Quant aux Prairies, des températures au-dessus de la normale et des précipitations sous la normale sont prévues.
El Niño exceptionnel
La semaine dernière, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a émis un bulletin pour avertir qu’El Niño s’était solidement installé et qu’il va s’intensifier pour devenir un «phénomène de très forte intensité dans les mois à venir», qui persistera jusqu’en février 2027.
«Des impacts climatiques significatifs sont possibles dans le monde entier, mais leur rapport et leur localisation varieront d’une région à l’autre», a indiqué l’OMM.
Stéphane Blais, La Presse Canadienne
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