Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson l'an prochain

Le Canada pourra faire valoir ses talents dès l'an prochain au plus grand et plus prestigieux concours de la chanson d'Europe.

CBC/Radio-Canada et l’Union européenne de radio-télévision ont confirmé mercredi que le Canada participera à l'édition 2027 du Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra en Bulgarie.

Il s'agira de la première participation du Canada à ce spectacle musical annuel, qui est réputé pour ses costumes flamboyants et ses performances grandioses. Le Canada deviendra ainsi le premier pays à rejoindre l'Eurovision depuis l'Australie, en 2015.

Cette nouvelle a été annoncée moins d’une semaine après que CBC/Radio-Canada est devenue membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision, ouvrant ainsi la voie à son admissibilité pour participer au concours.

CBC/Radio-Canada communiquera plus tard cette année les détails sur la manière dont la personne qui représentera l'unifolié sera sélectionnée.

La présidente-directrice générale du diffuseur public, Marie-Philippe Bouchard, a qualifié cette initiative d’occasion de mettre en avant des artistes canadiens sur l’une des scènes musicales les plus légendaires au monde.

Dans un communiqué, elle a ajouté que les Canadiens qui suivent le concours depuis longtemps auront désormais le plaisir de voir leur pays être représenté sur la scène de l’Eurovision.

Selon les organisateurs, plus de 130 millions de téléspectateurs répartis dans 35 marchés ont suivi l’Eurovision cette année. L’événement a également suscité un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux, avec plus d’un milliard de vues uniquement sur Instagram.

Le Canada entamera son parcours lors de l’une des demi-finales du concours, dans l’espoir de se qualifier pour la grande finale.

Liens avec l’Europe

Le premier ministre Mark Carney a fait du renforcement des liens avec l’Europe une pierre angulaire de sa politique étrangère. Dans son budget déposé l’automne dernier, Ottawa avait d'ailleurs évoqué l’idée d’une participation à l’Eurovision.

Selon le directeur de l’Eurovision, Martin Green, l’intégration du Canada reflète la portée internationale croissante du concours.

«Bien qu’il soit né en Europe, le concours continue d’accueillir le monde entier», a souligné M. Green, rappelant les liens de longue date qui unissent le Canada à l’Eurovision grâce à des artistes comme Céline Dion, qui a remporté le concours pour la Suisse en 1988.

L’interprétation de «Ne partez pas sans moi» a contribué à lancer la carrière internationale de Céline Dion.

Une décennie plus tôt, le concours avait contribué à faire exploser la popularité du groupe suédois ABBA. Plus récemment, le groupe italien Maneskin a connu un succès international après sa victoire, en 2021.

Parmi les autres chanteuses canadiennes ayant participé au concours, on peut citer La Zarra, originaire de Montréal, qui a concouru pour la France en 2023. Natasha St-Pier, élevée au Nouveau-Brunswick, s’est quant à elle classée quatrième lors de l’édition de 2001, également en représentant la France.

M. Green a ajouté que l’Union européenne de radio-télévision se réjouit à l’idée que le Canada apporte «sa propre voix, sa créativité et son énergie» au concours.

Intérêt grandissant

Chaque pays sélectionne son représentant soit au moyen d'un concours national télévisé, soit par un processus de sélection interne organisé par le radiodiffuseur participant.

Malgré son succès, le concours n'échappe pas aux controverses: cette année, la participation d’Israël a poussé cinq chaînes à boycotter l’événement.

En 2022, l’Union européenne de radio-télévision a exclu la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Les organisateurs ont indiqué que l’intérêt pour l’Eurovision ne cesse de croître au Canada, alors que les Canadiens figuraient parmi les trois premiers pays au classement du vote «Reste du monde» cette année.

Les Canadiens faisaient aussi partie des plus grands groupes d’acheteurs de billets non européens pour l'édition de 2026, qui s'est tenue à Vienne.

Alex Nino Gheciu, La Presse Canadienne