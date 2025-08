Vacances de la construction : sept décès sur les routes de la Montérégie

Le long congé des vacances de la construction qui se sont déroulées du 18 juillet au 3 août s'est avéré fortement mortel sur les routes québécoises. Selon la Sûreté du Québec, avec 38 décès survenus lors de 30 collisions, font de cette année la pire des dix dernières années.

La région de la Montérégie n'est pas épargnée par ces chiffres. En 2024, il y avait eu seulement deux collisions causant le décès de deux personnes. Tandis qu'en 2025, on compte cinq collisions qui ont mené à sept décès.

Bilan du Québec

En ce qui à trait aux collisions survenues à travers la province dans les deux dernières semaines, ce sont 25 au total sur le réseau routier, alors qu'en 2024 il y en avait eu 13. Dans le réseau récréotouristique, on en compte cinq ce qui représente une de plus que l'année d'avant.

Le bilan des décès est bien lourd comparativement à 2024 avec 31 décès sur le réseau routier comparativement à 13, et sept sur le réseau récréotouristique, alors qu'en 2024 il y en avait eu quatre.

Selon la Sûreté du Québec, ces décès et collisions sont survenus malgré le fait que de nombreuses opérations policières se sont tenues sur l’ensemble du territoire, incluant sur les plans d’eau et hors route.

Plus que jamais, les distractions au volant, le non-respect des limites de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou la combinaison des deux ainsi que le non-port des équipements de sécurité contribuent, une fois de plus, à expliquer la grande majorité des collisions graves et mortelles de cette année.

Pour plusieurs Québécois, les vacances estivales se poursuivent et la SQ tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréotouristiques. En collaboration avec ses partenaires, le corps de police maintiendra ses efforts de sensibilisation et d’intervention.