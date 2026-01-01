Grève des ingénieurs du gouvernement: 150 chantiers de construction affectés

Environ 150 chantiers de construction sont ralentis ou paralysés par la grève des ingénieurs du gouvernement, estime l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ).

Des chantiers, surtout en région, sont ainsi affectés, déplorent à l'unisson l'ACRGTQ, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec et Bitume Québec.

La grève illimitée de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a débuté le 6 juillet dernier. Ils sont 1900 ingénieurs, à travailler principalement au ministère des Transports, mais aussi à ceux de l'Environnement, des Affaires municipales, de la Cybersécurité.

En entrevue mercredi, la directrice générale de l'ACRGTQ, Caroline Amireault, a déploré les répercussions de cette grève qui se sont déjà fait sentir, pour certains entrepreneurs et travailleurs, et les répercussions qui vont se poursuivre.

«Pour certains de nos entrepreneurs, la saison 2026, elle est terminée, elle est compromise; il va y avoir des pertes d'argent; il va y avoir des pertes d'emplois. Mais là, on veut que le reste de la saison 2026 et 2027 puisse se réaliser correctement, d'autant plus qu'on est dans un déficit de maintien de nos actifs au Québec», a lancé Mme Amireault.

Elle invite le gouvernement du Québec et l'APIGQ à retourner à la table de négociations pour conclure une entente, pour le bien de tous.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne