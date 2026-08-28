Le fédéral affiche un déficit de 370 millions $ pour la période d’avril à juin

Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit de 370 millions $ pour la période d’avril à juin de son exercice budgétaire 2026-2027.

Dans son rapport mensuel de suivi budgétaire, le ministère des Finances indique que ce résultat est à comparer au déficit de 6,28 milliards $ enregistré pour la même période l’année précédente.

Ce déficit s’explique par des revenus totaux de 132,64 milliards $ pour cette période de trois mois, contre 120,84 milliards $ à la même période l’année dernière.

Les charges de programmes, excluant les pertes actuarielles nettes, se sont élevées à 117,16 milliards $, contre 112,34 milliards $ il y a un an.

Les frais de dette publique se sont chiffrés à 14,61 milliards $ pour la période, comparativement à 13,77 milliards $.

Les pertes actuarielles nettes ont totalisé 1,25 milliard $, contre 1,01 milliard $ il y a un an.

La Presse Canadienne