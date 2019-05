Mois de la prévention de la maladie de Lyme

Avec le réchauffement climatique, la maladie de Lyme est en émergence au Québec. De plus en plus de personnes se font piquer, dont un grand nombre d’enfants. Plus de 50 % ne remarqueront jamais la morsure et n’auront jamais le traitement préventif.

Pour le mois de mai, Enfance Lyme Québec demande à la population d’accrocher un ruban vert devant leur résidence. Ce geste permettra d’entamer une discussion entre voisins.

Il est très important que la population soit informée des risques inhérents aux morsures de tique, de connaître les moyens à mettre en place pour les éviter, ainsi que les symptômes à observer à la suite d'une morsure.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet Enfance Lyme Québec et sur leur page Facebook.