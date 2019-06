La Fondation Philippe Laprise tiendra son 1er tournoi de golf complètement familial

Philippe Laprise est heureux d’annoncer le premier tournoi de golf familial et complètement TDA/H au profit de la Fondation Philippe Laprise, qui se déroulera le samedi 14 septembre 2019, au magnifique Club LE GOLF DES LACS, à Bromont. Le Club Le Golf des Lacs remettra à la Fondation tous les revenus provenant de la vente de billets.

Un tournoi familial ? Pour permettre aux familles de passer ce samedi ensemble, Philippe a imaginé un tournoi sur un parcours de 12 trous, dans un lieu exceptionnellement accueillant. Le tournois permettra aux jeunes de 5 à 12 ans d’avoir accès à une clinique de golf, un module gonflable et une piscine tout au long de l’après-midi, puis de souper avec les parents qui auront joué au golf.

Un des conjoints ne jouent pas au golf ? La Dre Annick Vincent, une sommité québécoise sur les troubles TDA/H donnera sur le site un atelier d’une heure trente intitulé TDA/H : Mieux comprendre pour mieux intervenir.

L’après-midi se terminera par un cocktail animé par Philippe, suivi d’un repas familial…et complètement TDA/H !

La Fondation Philippe Laprise a été créée en 2018 afin de faciliter l’accès à un diagnostic et à des services de grande qualité pour que les enfants et les familles qui vivent avec le TDA/H puissent s’épanouir et vivre heureux à la maison, à l’école et dans leur vie.

Jean Coutu est un fier partenaire de la mission de la Fondation Philippe Laprise qu’il soutient de diverses façons. La Fondation est privilégiée que Jean Coutu s’associe à son événement et l’en remercie sincèrement.