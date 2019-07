La Formation continue du Cégep Gérald-Godin lance sa programmation pour l’automne 2019

La Formation continue du Cégep Gérald-Godin lance sa programmation pour la session de l’automne 2019.

Attestations d’études collégiales (AEC), reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), cours crédités à la carte et ateliers de perfectionnement dans plusieurs disciplines débuteront dès septembre.

Une imposante liste d’AEC et de formations

La liste des AEC et des formations offertes à l’automne est colossale et très alléchante pour la clientèle de la Formation continue du Cégep Gérald-Godin. Cette programmation vient répondre aux besoins et demandes des adultes de l’Ouest-de-l’Île de Montréal ainsi que des régions avoisinantes telles que Vaudreuil-Dorion, Deux-Montagnes et Laval pour ne nommer que celles-ci. Voici donc la liste de la programmation.

Il est à noter que des cours de francisation sont également offerts par la Formation continue.

L’équipe de la Formation continue et services aux entreprises travaille d’arrache-pied afin d’offrir un catalogue de formations aussi varié et qui est étroitement en lien avec les besoins des industries. N’hésitez pas à communiquer avec eux afin de poser toutes vos questions. Ils seront heureux de vous conseiller et de vousaccueillir dans leurs nouveaux locaux situés aux Galeries des Sources, à Dollard-des-Ormeaux, à proximité de l’autoroute 40.

Plusieurs séances d’information ont lieu d’ici l’automne pour mieux répondre à vos questionnements. Inscrivez-vous en ligne : cgodin.qc.ca/formation-continue.

Des portes ouvertes auront lieu également le 5 septembre prochain, de 14 h à 19 h. Soyez au rendez-vous!